Илон Маск проигнорировал допрос по делу о манипуляции акциями Twitter

Иск подали инвестора, которые утверждают, что его постоянные попытки купить Twitter Inc. в 2022 году были попыткой манипулировать стоимостью акций компании.

Адвокаты истцов из Калифорнии в поданных материалах отметили, что юрист Маска сообщил им о его неявке только через 20 минут после запланированного времени допроса 3 апреля. По словам юристов, несмотря на судебное решение с установленной датой допроса, "все было бесполезно" и им пока сложно согласовать новую дату.

Маск занят консультированием президента Дональда Трампа по вопросам правительственных мер по сокращению расходов, однако вскоре он планирует оставить эту функцию. Ему грозят многочисленные судебные дела, связанные с его компаниями и личными инвестициями.

Адвокат миллиардера Алекс Спиро и биограф Уолтер Айзексон также уклоняются от допроса по делу о мошенничестве с ценными бумагами инвесторов. Спиро не сразу ответил на просьбу о комментарии.