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Ілон Маск продемонстрував робота-гуманоїда Tesla Optimus: в чому його особливість

Фото: Tesla Optimus (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Під час презентації Tesla AI Day 2022 мільярдер Ілон Маск продемонстрував два прототипи робота-гуманоїда Tesla Optimus. Під час виробництва їх вартість коштуватиме до 20 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на презентацію Tesla Optimus.

Повне відео презентації

В першого прототипа були відсутні зовнішні панелі корпусу. Робот був здатний самостійно пересуватися на своїх двох та махати руками в такт музиці. За словами Маска, це перший раз, коли роботу вдалося пересуватися самостійно без додаткової підтримки.

В невеликому відео Tesla продемонструвала майбутні здібності робота, а саме: поливання квітів, перенесення коробок, орієнтування у просторі та інше. Так, Optimus використовує ті самі сенсори, якими обладнаний автопілот електромобілів Tesla. В майбутньому він зможе працювати в якості, наприклад, працівника на складі.

Очікується, що заряду вистачатиме на повний робочий день. Водночас як зауважив Маск, на Tesla чекає ще багато роботи з удосконалення робота.

Також було продемонстровано й другий прототип, який, за словами мільярдера, "зовні вже дуже близький до того", що збирається виробляти Tesla серійно в майбутньому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зовсім нещодавно китайська компанія Xiaomi презентувала власного робота-гуманоїда CyberOne.

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Илон МаскTesla