Илон Маск продал акции Tesla еще на 1 млрд долларов

В частности, сообщается, что Маск продал часть акций компании впервые за последние пять лет.

"В понедельник Маск избавился от активов Tesla на сумму около 1,1 млрд долларов, чтобы частично оплатить налог по опционам на акции", - пишет издание.

Эти сделки, согласно данным Bloomberg, были запланированы еще в сентябре. Во вторник и среду бизнесмен совершил оставшиеся продажи.

Согласно нормативным документам, датированным четвергом, в ходе последней сделки самый богатый человек в мире избавился примерно от 934 000 акций. Эти продажи должны были помочь ему компенсировать налоги при исполнении около 2,1 миллиона опционов.

Ранее на выходных Маск провел опрос среди пользователей в своем Twitter, стоит ли ему продавать 10% акций Tesla. Большинство подписчиков проголосовали за продажу, и миллиардер обещал последовать их решению.