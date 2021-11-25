Кому 80 млрд долларов, кому - первые клиенты: Tesla копит предзаказы на Cybertruck, а GM начинает поставки Hummer EV

Компания Tesla набрала предзаказов на электрический пикап Cybertruck на 80 млрд долларов, но дата серийного выпуска все еще окончательно не подтверждена. Тем временем уже в декабре General Motors начнет поставки электрического пикапа GMC Hummer.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Нашумевший пикап Tesla Cybertruck собрал рекордное число предварительных заказов - с момента презентации модели два года назад заявки на покупку оформили почти 1,27 миллиона человек, заплатившие по 100 долларов предоплаты каждый.

Таким образом, только на предзаказах Tesla уже заработала 127 млн долларов. Если же считать по полной стоимости, то компания уже набрала предзаказов на 80 миллиардов долларов.

При этом запуск пикапа в серию неоднократно отодвигался и на сегодня окончательная дата все еще не подтверждена. По последней информации, на конвейер Cybertruck отправится не ранее 2023 года.

А тем временем General Motors уже готова начать поставки клиентам товарных электропикапов Hummer EV. Об этом заявил вице-президент компании по продажам Buick-GMC Дункан Олдред.

Первые клиенты уведомлены, что свои машины они получат уже в декабре. В "приветственной" версии "Edition 1" компания будет продавать самый дорогой Hummer EV по цене 110 295 долларов. Что интересно, весь тираж этой модификации расхватали по предзаказам всего за час после премьеры. А самый первый экземпляр ушел с молотка за 2,5 миллиона долларов.

Возможно, такая спешка, связана с тем, что следующих Хаммеров придется ждать до 2024 года. А может быть клиентов манит мощь 1000 "лошадей", ускоряющие тяжелый "грузовик" до сотни всего за 3 секунды. Вот и президент США Джо Байден, как мы рассказывали ранее, испытал Hummer EV пикап во время открытия нового завода Factory Zero. Как прошел этот импровизированный тест-драйв, можно увидеть на видео ниже.

Похоже, General Motors обскакала всех своих конкурентов и станет первой в мире компанией, выпустившей на рынок электрический пикап. Ведь первые поставки Rivian R1T ожидаются лишь в марте 2022 года. Дебютировавший в мае электрический Ford, зарезервировали почти 200 тысяч человек, но первые пикапы F-150 Lightning поступят покупателям весной 2022 года.

Напомним, что Президент США Джо Байден и руководство General Motors открыли новый завод Factory Zero по сборке электромобилей. Первым глобальным продуктом предприятия стал Hummer EV.