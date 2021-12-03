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Ілон Маск продав акції Tesla ще на 1 млрд доларів

Автор: Ольга Белей

Американський мільярдер Ілон Маск продав акцій Tesla ще на понад 1 млрд доларів. Він продав ще 934 091 акцію виробника електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, повідомляється, що Маск продав частину акцій компанії вперше за останні п'ять років.

"У понеділок Маск позбувся активів Tesla на суму близько 1,1 млрд доларів, щоб частково сплатити податок за опціонами на акції", - пише видання.

Ці угоди, згідно з даними Bloomberg, були заплановані ще у вересні. У вівторок і середу бізнесмен здійснив решту продажу.

Згідно з нормативними документами, датованими четвергом, в ході останньої угоди найбагатша людина в світі позбувся приблизно 934 000 акцій. Ці продажі повинні були допомогти йому компенсувати податки при виконанні близько 2,1 мільйона опціонів.

Раніше на вихідних Маск провів опитування серед користувачів у своєму Twitter, чи варто йому продавати 10% акцій Tesla. Більшість підписників проголосували за продаж, і мільярдер обіцяв послідувати їх рішенню.

Нагадаємо, що компанія Tesla набрала попередніх замовлень на електричний пікап Cybertruck на 80 млрд долв, але дата серійного випуску Все ще остаточно не підтверджена. Тим часом вже в грудні General Motors почне поставки електричного пікапа GMC Hummer.

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TeslaИлон Маск