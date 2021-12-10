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Илон Маск снова продал акции Tesla на почти 1 млрд долларов

Автор: Ольга Белей

В четверг, 9 декабря, Илон Маск продал опционы на покупку 2,2 млн акций Tesla по 6,24 доллара за бумагу и еще 934,1 тысячи акций примерно за 963 млн долларов. Он избавился от акций на сумму около 11,8 млрд долларов за пять недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Согласно нормативным документам от четверга, 9 декабря, Илон Маск продал опционы на покупку 2,2 млн акций Tesla по 6,24 доллара за бумагу и еще 934,1 тысячи акций примерно за 963 млн долларов", - пишет издание.

Как стало известно, за последние пять недель Маск избавился от почти 11 млн акций и получил за них около 12 млрд долларов.

При этом на своей странице в Twitter он поинтересовался у подписчиков, стоит ли ему бросить работу и стать инфлюэнсером.

"Я подумываю о том, чтобы бросить работу и стать инфлюэнсером на полную ставку. Что думаете об этом?", - написал он.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, Маск избавился от активов Tesla на сумму около 1,1 млрд долларов, чтобы частично оплатить налог по опционам на акции

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Илон Маск