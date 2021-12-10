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Ілон Маск знову продав акції Tesla на майже 1 млрд доларів

Автор: Ольга Белей

У четвер, 9 грудня, Ілон Маск продав опціони на покупку 2,2 млн акцій Tesla по 6,24 долара за папір і ще 934,1 тисячі акцій приблизно за 963 млн доларів. Він позбувся акцій на суму близько 11,8 млрд доларів за п'ять тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Згідно з нормативними документами від четверга, 9 грудня, Ілон Маск продав опціони на покупку 2,2 млн акцій Tesla по 6,24 долара за папір і ще 934,1 тисячі акцій приблизно за 963 млн доларів", - пише видання.

Як стало відомо, за останні п'ять тижнів Маск позбувся майже 11 млн акцій і отримав за них близько 12 млрд доларів.

При цьому на своїй сторінці в Twitter він поцікавився у читачів, чи варто йому кинути роботу і стати інфлюенсером.

"Я подумую про те, щоб кинути роботу і стати інфлюенсером на повну ставку. Що думаєте про це?", - написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 3 грудня, Маск позбувся активів Tesla на суму близько 1,1 млрд доларів, щоб частково сплатити податок за опціонами на акції

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Илон Маск