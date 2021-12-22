UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Илон Маск продал 10% своего пакета акций Tesla

Автор: Ольга Белей

Предприниматель и изобретатель Илон Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании Tesla. Он достиг намеченной цели - реализовал 10% своего пакета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10% цели с учетом реализации опционов, и здесь я пытался быть максимально точным", заявил он.

Отметим, во вторник, 21 декабря, Маск продал еще 583 611 акций. В общей сложности, начиная с 8 ноября, американский миллиардер продал 13,5 миллиона акций. Из них 8,06 млн было продано для уплаты налогов, связанных с исполнением его опционов, срок действия которых истекает в 2022 году.

Напомним, ранее британское издание Financial Times вслед за журналом Time назвало американского изобретателя и главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска "Человеком года-2021". По мнению газеты, именно он на протяжении десятилетия способствовал тому, чтобы крупные игроки на автомобильном рынке стали активнее инвестировать в производство экологичных видов транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск