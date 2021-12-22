Ілон Маск продав 10% свого пакету акцій Tesla

Підприємець і винахідник Ілон Маск заявив, що продав "достатньо акцій" компанії Tesla. Він досяг наміченої мети - реалізував 10% свого пакету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я продав достатньо акцій, щоб дійти до 10% мети з урахуванням реалізації опціонів, і тут я намагався бути максимально точним", заявив він.

Зазначимо, у вівторок, 21 грудня, Маск продав ще 583 611 акцій. В цілому, починаючи з 8 листопада, американський мільярдер продав 13,5 мільйона акцій. З них 8,06 млн було продано для сплати податків, пов'язаних з виконанням його опціонів, термін дії яких закінчується в 2022 році.