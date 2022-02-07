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Илон Маск потроллил правительство Канады

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Понедельник 07 февраля 2022 07:15
Илон Маск потроллил правительство Канады Илон Маск потроллил правительство Канады (Фото: Win McNamee/Getty Images)
Автор: Сергей Сурепин

Илон Маск озвучил едкую оценку правительству Канады. Американский предприниматель и босс компании Tesla опубликовал в Twitter видео с протестных мероприятий дальнобойщиков, назвав "жалким меньшинством" канадское правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fortune.

В своей публикации Маск сделал отсылку к заявлению Джастина Трюдо, премьер-министра Канады. Представитель правительства ранее заявлял, что активисты, которые выступают против COVID-ограничений, являются лишь небольшой группой маргиналов, а не большинством жителей государства.

Трюдо говорил, что 90% из 120 000 дальнобойщиков Канады – полностью вакцинированы. Также политик добавил, что депутаты оппозиционной Консервативной партии занимаются кампаниями, направленными на дезинформацию населения.

"Конвой за свободу 2022" дальнобойщики сформировали в середине января 2022 года. Это произошло на фоне введения требований паспортов вакцинации у дальнобойщиков, которые пересекают границу с США.

Напомним, что в Оттаве ввели ЧП из-за COVID-протестов. Водители-дальнобойщики заблокировали центр.

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Илон Маск
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