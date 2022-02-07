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Ілон Маск потролив уряд Канади

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Понеділок 07 лютого 2022 07:15
Ілон Маск потролив уряд Канади Ілон Маск потролив уряд Канади (Фото: Win McNamee / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

Ілон Маск озвучив їдку оцінку уряду Канади. Американський підприємець і бос компанії Tesla опублікував у Twitter Відео з протестних заходів далекобійників, назвавши" жалюгідною меншиною " канадський уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fortune.

У своїй публікації Маск зробив відсилання до заяви Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади. Представник уряду раніше заявляв, що активісти, які виступають проти COVID-обмежень, є лише невеликою групою маргіналів, а не більшістю жителів держави.

Трюдо говорив, що 90% з 120 000 далекобійників Канади-повністю вакциновані. Також політик додав, що депутати опозиційної Консервативної партії займаються кампаніями, спрямованими на дезінформацію населення.

"Конвой за свободу 2022" далекобійники сформували в середині січня 2022 року. Це сталося на тлі введення вимог паспортів вакцинації у далекобійників, які перетинають кордон з США.

Нагадаємо, що в Оттаві ввівши НП через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр.

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Илон Маск
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