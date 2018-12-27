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Ілон Маск показав свою нову ракету Starship

Новини » Телеком & IT    27.12.2018 - 21:57
Ілон Маск показав свою нову ракету Starship
Фото: ракета Starship (spacenews.com)

Зараз корабель Starship збирають на стартовому майданчику компанії в Південному Техасі

Ілон Маск показав другу сходинку важкої ракети Starship, яка раніше називалася BFR. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space News.

Як зазначається, зараз корабель Starship збирають на стартовому майданчику компанії в Південному Техасі.

Starship - це нова назва для верхньої або "космічної" ступені ракети-носія наступного покоління, раніше офіційно відомої як ракета BFR.

Нижня, бустерна щабель тепер називається Super Heavy.

За словами Маска, перепроектованою випробувальна машина для багаторазової системи нового покоління може бути готова до початкових польотів вже до початку наступного року.

"Я зроблю повну технічну презентацію Starship після того, як полетить тестова машина, яку ми будуємо в Техасі, так що, сподіваюся, це буде березень або квітень", - написав він.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що на території України можуть з'явитися станції Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів.

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска The Boring Company закінчила прокладання підземного тунелю під Лос-Анджелесом.

 

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