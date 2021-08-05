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Ілон Маск показав ракету Starship, яка скоро полетить на земну орбіту

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США, Четвер 05 серпня 2021 04:25
Ілон Маск показав ракету Starship, яка скоро полетить на земну орбіту Фото: ракета Starship, яка скоро полетить в космос (twitter.com/elonmusk)
Автор: РБК-Україна

Ілон Маск показав ракету Starship, яка скоро полетить на земну орбіту. Глава SpaceX поділився коротким відео і фотографіями ракети і транспортування двигунів Super Heavy.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Маска.

Компанія Маска SpaceX готується до першого орбітального випробувального польоту своєї системи Starship - космічного корабля, який зможе відправити космічний екіпаж на місяць.

SpaceX планує запустити ракету Starship на суперважкому прискорювачі Super Heavy зі свого космодрому в Бока-Чіка, штат Техас.

Нагадаємо, що Ілон Маск допускає доставку Hubble на Землю за допомогою Starship.

Раніше повідомлялося, що американське космічне агентство NASA знайшло ймовірну причину поломки Hubble і готувалося до рятувальної операції.

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