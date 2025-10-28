Ілон Маск запустив Grokipedia: як працює головний конкурент "Вікіпедії"

Новий проект Маска

Візуально Grokipedia майже повністю повторює стиль і структуру Wikipedia - з аналогічним дизайном сторінок і навігацією. На сайті вже є статті на різну тематику. Однак контенту в ній поки що значно менше, а деякі публікації виглядають ідеологічно зміщеними вправо.

Grok як основа нового проекту

Grokipedia заснована на технології Grok - мовній моделі, аналогічній ChatGPT, розробленій компанією xAI, що належить Маску.

Проект став частиною прагнення мільярдера створювати альтернативні інструменти ШІ, які, за його словами, будуть "менш схильними до цензури" і "більш орієнтованими на пошук правди".

Проте вже в день запуску користувачі помітили фактичні помилки і запозичення з Wikipedia. Наприклад, у статті про самого Маска його діяльність описано в захоплених тонах: "Він просуває розвиток ШІ з акцентом на безпеку і правду, а не на надмірне регулювання". При цьому Grokipedia посилалася виключно на сайт xAI.

Від відмінностей до ідеології

Сторінка про штурм Капітолію 6 січня 2021 року поєднувала перевірені факти з натяками на те, що демократи і традиційні ЗМІ "перебільшили" масштаб подій і роль Дональда Трампа.

Розділ "Нагороди" на сторінці Маска був замінений на "Визнання і довгострокове бачення", де підкреслювалося: "Його стратегічна мета - захистити людську свідомість від екзистенціальних загроз, створюючи самопідтримувану багатопланетну цивілізацію".

Технічна частина і проблеми старту

На момент запуску Grokipedia налічувала близько 885 тис. статей, тоді як в англомовній Wikipedia їх понад 8 млн. Головна сторінка мала мінімалістичний вигляд: логотип, напис "Grokipedia v0.1" і рядок пошуку.

Сайт вийшов у понеділок без офіційних анонсів - через тиждень після запланованої дати. Маск тоді пояснив затримку бажанням "очистити базу даних від пропаганди". Через годину після запуску сайт впав, але ввечері знову запрацював.

Публікації Grokipedia, як передбачається, генеруються на основі тієї ж мовної моделі, що використовується в чат-боті Grok у соцмережі X (колишній Twitter), що дає змогу отримувати актуальні дані з постів користувачів X. Однак це робить проект вразливим до тих самих помилок, що вже траплялися з Grok - від антисемітських коментарів до поширення конспірологічних теорій.

Ідея створити Grokipedia з'явилася 29 вересня, після поста інвестора Девіда Сакса, радника Дональда Трампа з питань ШІ, який назвав Wikipedia "безнадійно упередженою".

Реакція спільноти

Журналісти і дослідники очікують, що Grokipedia частково використовує матеріали Wikipedia, оскільки "всі великі мовні моделі навчаються на її відкритих даних".

"Іронія в тому, що проект Маска буде побудований на безоплатній праці волонтерів, яких він сам неодноразово критикував", - зазначив журналіст Стівен Гаррісон, який висвітлює діяльність Wikipedia.

Співзасновник Wikipedia Джиммі Вейлз заявив, що з цікавістю подивиться на новий проект, але не покладає на нього великих надій.