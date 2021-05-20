Илон Маск объявил дату начала выпуска самого быстрого серийного автомобиля в мире

Американский производитель электромобилей Tesla 3 июня 2021 года начнет выпуск автомобилей Model S Plaid на своем заводе в Калифорнии. Они станут самыми быстрыми в мире среди серийных моделей.

Об этом в своем Twitter сообщил основатель и исполнительный директор Tesla Илон Маск.

"Выпуск Tesla Model S Plaid начнется 3 июня на нашем заводе в Калифорнии. Самый быстрый автомобиль серийного производства способен разогнаться до 60 миль/час (около 97 км/час - ред.) менее чем за 2 секунды", - написал Маск.

Напомним, 13 мая Tesla приостановила продажу за биткоины. Причина этому неэкологичность способа получения этой криптовалюты.

Отметим, в марте 2021 года в США в городе Фримонт (штата Калифорния) произошел пожар на заводе по выпуску автомобилей Tesla.

Как сообщало РБК-Украина, дочерняя компания Tesla незаметно строит гигантскую аккумуляторную батарею мощностью более 100 мегаватт в Англтоне, штат Техас, городе примерно в 40 милях к югу от Хьюстона. Батарея такого размера могла бы обеспечить энергией около 20 тысяч домов в жаркий летний день.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в феврале потерял статус самого богатого человека планеты по версии Bloomberg.