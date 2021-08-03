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Илон Маск может обеспечить Британию полным интернет-покрытием

Новина українською →
Великобритания, Вторник 03 августа 2021 15:31
Илон Маск может обеспечить Британию полным интернет-покрытием Фото: Илон Маск может обеспечить полное интернет-покрытие по всей Великобритании (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Предприниматель и изобретатель Илон Маск получил лицензию на строительство наземной спутниковой станции на острове Мэн. Это может обеспечить полное широкополосное покрытие на всей территории Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Входящая в состав SpaceX компания Starlink получила лицензию на строительство спутниковой станции от регуляторного органа связи на острове Мэн. Вместе с другими базами, расположенными в Бакингемшире и Корнуолле, три наземные станции и сеть глобальной спутниковой системы смогут обеспечить Великобританию полным интернет-покрытием.

Стоит напомнить, что Starlink - проект компании SpaceX, который заключается в установленные высокопроизводительной спутниковой платформы для будущего обеспечения широкополосным интернетом всей поверхности Земли и удаленных от коммуникаций мест.

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Илон Маск Интернет Великобритания
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