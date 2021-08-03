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Ілон Маск може забезпечити Британію повним інтернет-покриттям

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Великобританія, Вівторок 03 серпня 2021 15:31
Ілон Маск може забезпечити Британію повним інтернет-покриттям Фото: Ілон Маск може забезпечити повне інтернет-покриття по всій Великобританії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підприємець й винахідник Ілон Маск отримав ліцензію на будівництво наземної супутникової станції на острові Мен. Це може забезпечити повне широкосмугове покриття на всій території Великобританії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Insider.

Компанія Starlink, що входить до складу SpaceX отримала ліцензію на будівництво супутникової станції від регуляторного органу зв’язку на острові Мен. Разом з іншими базами, що розташовані у Бакінгемширі та Корнуолі, три наземні станції й мережа глобальної супутникової системи зможуть забезпечити Великобританію повним інтернет-покриттям.

Варто нагадати, що Starlink - проєкт компанії SpaceX, який полягає у встановлені високопродуктивної супутникової платформи для майбутнього забезпечення широкосмуговим інтернетом усієї поверхні Землі та віддалених від комунікацій місць.

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Илон Маск Інтернет Великобританія
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