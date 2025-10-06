Ілон Маск назвав дату виходу першої гри, яку створить ШІ

Репетитори з відеоігор навчають ШІ

План xAI простий: компанія шукає "репетиторів з відеоігор" - фахівців, які допомагатимуть Grok вчитися створювати захопливі ігри. Ці співробітники аналізуватимуть роботу ШІ, даватимуть зворотний зв'язок, позначатимуть дані і пояснюватимуть, чому одні рішення в геймдизайні працюють, а інші ні.

Робота репетиторів виходить за рамки технічного коригування: вони вчать ШІ ритму розповіді, балансу між викликом і нагородою, а також дрібним деталям, які роблять гру живою.

Вакансії xAI вказують оплату від 45 до 100 доларів на годину залежно від досвіду, є можливість віддаленої роботи за наявності стабільного обладнання. Маск не експериментує заради забави - він хоче, щоб Grok перейшов від спілкування з людьми до створення продуктів для них.

Маск анонсував першу ШІ-гру

Маск нещодавно повідомив в X, що ігрова студія xAI випустить "велику гру, згенеровану ШІ", до кінця наступного року. Він також відзначив можливість, що Grok зможе динамічно створювати ігри в майбутньому.

Для цього ШІ доведеться розуміти сюжет, ігровий процес, темп, складність, візуальну частину - весь креативний процес, і робити це не один раз, а регулярно.

AI в ігровій індустрії вже використовують

Те, що робить xAI, не новинка. Google DeepMind, Microsoft і Ubisoft уже експериментують зі створенням ігор на базі ШІ.

DeepMind представила модель Genie 3, яка за короткими текстовими підказками створює ігрові середовища. Наприклад, запит "туманний ліс на світанку" перетворюється на інтерактивний простір.

Microsoft за допомогою Muse AI змогла відтворити просту ігрову версію Quake II повністю через генеративні моделі.

Ubisoft використовує ШІ для прискорення створення діалогів і рівнів, особливо в RPG з відкритим світом, водночас підкреслюючи, що ШІ допомагає розробникам, а не замінює їх.

Згідно з дослідженням Reuters, майже 90% розробників уже застосовують ШІ у своїх робочих процесах - для дизайну, генерації оточення і тестування. Це кардинально змінює індустрію, яка традиційно була повністю людино-орієнтованою.

Google's Genie 3 здатен генерувати повноцінні 3D-світи.



Мало того, вони є ПОВНІСТЮ ІНТЕРАКТИВНИМИ.



Ось найнеймовірніші демонстрації, якими вони поділилися: pic.twitter.com/L8S1zwvQ5c - Метью Берман (@MatthewBerman) 5 серпня 2025 року

Побоювання розробників

Не всі сприймають ШІ позитивно. Журнал Game Developer зазначив, що багато дизайнерів побоюються, що надмірна залежність від ШІ зробить ігри шаблонними і бездушними. Навіть технічно робоча гра може відчуватися порожньою, якщо в ній немає людського "духу".

Чому створити гру на базі ШІ складно

Може здатися, що ШІ, який вміє писати тексти або кодити додатки, легко впорається з розробкою гри. Але ігри - це мистецтво, психологія та інженерія одночасно.

Гра має правильно відчуватися: темп, напруга, баланс - усе залежить від реакції гравця. Добре опрацьований рівень вчить грати без слів, і цю інтуїцію важко передати машині.

Саме тому підхід xAI з людськими репетиторами має сенс. Замість того щоб одразу кидати Grok у складні завдання, його вчать ті, хто розуміє механіку ігор та емоції гравців.