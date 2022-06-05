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Илон Маск за день потерял 17 млрд долларов: что произошло

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Вашингтон, Воскресенье 05 июня 2022 02:20
Илон Маск за день потерял 17 млрд долларов: что произошло Акции Tesla существенно подешевели (Фото: tesla.com).
Автор: Константин Широкун

Акции производителя электромобилей Tesla резко упали на 9% после того, как стало известно о планах руководителя компании сократить штат на 10%. По предварительным данным состояние Илона Маска после обнародования этой информации уменьшилось почти на 17 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Акции производителя электромобилей 3 июня опустились на 9,2%, а состояние Илона Маска уменьшилось на 16,9 млрд долларов на фоне высказываний о грядущих сокращениях. Состояние бизнесмена оценивается в 216,8 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики. Также предполагается снижение количества произведенных электромобплей.

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