Илон Маск за день потерял 17 млрд долларов: что произошло
Акции производителя электромобилей Tesla резко упали на 9% после того, как стало известно о планах руководителя компании сократить штат на 10%. По предварительным данным состояние Илона Маска после обнародования этой информации уменьшилось почти на 17 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Акции производителя электромобилей 3 июня опустились на 9,2%, а состояние Илона Маска уменьшилось на 16,9 млрд долларов на фоне высказываний о грядущих сокращениях. Состояние бизнесмена оценивается в 216,8 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Маск намерен сократить 10% сотрудников Tesla из-за плохих ожиданий по поводу экономики. Также предполагается снижение количества произведенных электромобплей.
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