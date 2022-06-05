ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ілон Маск за день втратив 17 млрд доларів: що сталося

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 05 червня 2022 02:20
Ілон Маск за день втратив 17 млрд доларів: що сталося Акції Tesla істотно подешевшали (Фото: tesla.com).
Автор: Константин Широкун

Акції виробника електромобілів Tesla різко впали на 9% після того, як стало відомо про плани керівника компанії скоротити штат на 10%. За попередніми даними статки Ілона Маска після оприлюднення цієї інформації зменшилися майже на 17 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Акції виробника електромобілів 3 червня опустилися на 9,2%, а статки Ілона Маска зменшилися на 16,9 млрд доларів на тлі висловлювань про прийдешні скорочення. Статок бізнесмена оцінюється в 216,8 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що Маск має намір скоротити 10% співробітників Tesla через погані очікування з приводу економіки. Також передбачається зниження кількості вироблених електромобілів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Илон Маск
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні