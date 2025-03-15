Маск анонсував запуск Starship на Марс наприкінці наступного року

Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, оголосив, що ракета Starship вирушить на Марс наприкінці 2026 року.

На борту космічного апарата буде робот Optimus, який стане першим кроком на шляху до висадки людей на червону планету.

"Якщо ці посадки пройдуть успішно, посадки людей можуть початися вже в 2029 році, хоча більш імовірним є 2031 рік", - зазначив Маск.

За його словами, подальші місії на Марс та успішні посадки роботів будуть важливими етапами для підготовки до висадки людей.