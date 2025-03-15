Маск анонсировал запуск Starship на Марс в конце следующего года

Илон Маск анонсировал, что ракета Starship отправится на Марс в конце следующего года. Если миссия будет успешной, первые посадки людей могут состояться через несколько лет.
Об этом заявил генеральный директор SpaseX Илон Маск в сети X (Twitter), сообщает РБК-Украина.
Илон Маск, основатель компании SpaceX, объявил, что ракета Starship отправится на Марс в конце 2026 года.
На борту космического аппарата будет робот Optimus, который станет первым шагом на пути к высадке людей на красную планету.
"Если эти посадки пройдут успешно, посадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя более вероятным является 2031 год", - отметил Маск.
По его словам, дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут важными этапами для подготовки к высадке людей.
Это многоразовая ракета-носитель и космический корабль, разработанный компанией SpaceX для выполнения различных миссий, от доставки грузов на околоземные орбиты до межпланетных путешествий. Разработка Starship является ключевым этапом в планах Илона Маска по освоению Марса и колонизации других планет Солнечной системы.
Основная цель Starship - это создание транспортного средства, которое будет способно перевозить людей и грузы в космос, в частности, на Марс. Корабль должен быть полностью многоразовым, что позволит значительно снизить расходы на космические полеты. Созданный для полетов на дальние расстояния, Starship способен перевозить до 100 человек, что делает его идеальным для миссий по высадке людей на Марсе.
Одной из главных особенностей Starship является ее способность к вертикальному взлету и посадке, что напоминает технологии, используемые SpaceX в ракетах Falcon 9. Корабль имеет впечатляющие размеры - высотой 50 метров и диаметром 9 метров, что позволяет ему не только выводить грузы на орбиту Земли, но и совершать межпланетные путешествия.