Маск анонсировал запуск Starship на Марс в конце следующего года

Илон Маск, основатель компании SpaceX, объявил, что ракета Starship отправится на Марс в конце 2026 года.

На борту космического аппарата будет робот Optimus, который станет первым шагом на пути к высадке людей на красную планету.

"Если эти посадки пройдут успешно, посадки людей могут начаться уже в 2029 году, хотя более вероятным является 2031 год", - отметил Маск.

По его словам, дальнейшие миссии на Марс и успешные посадки роботов будут важными этапами для подготовки к высадке людей.