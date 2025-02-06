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Ілля Євлаш йде з посади речника Повітряних сил ЗСУ

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш оголосив, що залишає посаду. Він зазначив, що "настав час рухатися далі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Іллі Євлаша.

"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні сили", - написав Євлаш.

Він подякував усім, хто "допомагав, підтримував, і навіть тим, хто бажав упасти".

За словами Євлаша, настав час рухатися далі, але своїх подальших планів він не розкрив.

Нагадаємо, у березні 2024 року Ілля Євлаш став новим начальником служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України. Перед цим посаду обіймав Юрій Ігнат.

Раніше Євлаш проходив службу у Командуванні сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків із громадськістю.

Також він очолював службу зв'язків із громадськістю угруповання сил та засобів оборони Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Євлаш також обіймав посаду спікера східного угруповання військ ЗСУ.

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Повітряні сили України