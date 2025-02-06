Илья Евлаш уходит с должности спикера Воздушных сил ВСУ

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные силы", - написал Евлаш.

Он поблагодарил всех, кто "помогал, поддерживал, и даже тех, кто желал упасть".

По словам Евлаша, пришло время двигаться дальше, но своих дальнейших планов он не раскрыл.