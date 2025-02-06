Ілля Євлаш йде з посади речника Повітряних сил ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш оголосив, що залишає посаду. Він зазначив, що "настав час рухатися далі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Іллі Євлаша.

"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні сили", - написав Євлаш.

Він подякував усім, хто "допомагав, підтримував, і навіть тим, хто бажав упасти".

За словами Євлаша, настав час рухатися далі, але своїх подальших планів він не розкрив.