Илья Евлаш уходит с должности спикера Воздушных сил ВСУ

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объявил, что покидает пост. Он отметил, что "пришло время двигаться дальше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ильи Евлаша.

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные силы", - написал Евлаш.

Он поблагодарил всех, кто "помогал, поддерживал, и даже тех, кто желал упасть".

По словам Евлаша, пришло время двигаться дальше, но своих дальнейших планов он не раскрыл.