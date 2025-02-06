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Илья Евлаш уходит с должности спикера Воздушных сил ВСУ

Четверг 06 февраля 2025 22:48
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Илья Евлаш уходит с должности спикера Воздушных сил ВСУ Фото: представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш объявил, что покидает пост. Он отметил, что "пришло время двигаться дальше".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ильи Евлаша.

"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные силы. Для меня этот период жизни был по-настоящему незабываемым. Здесь я нашел новых друзей, здесь мы сделали много полезных вещей, здесь я влюбился в Воздушные силы", - написал Евлаш.

Он поблагодарил всех, кто "помогал, поддерживал, и даже тех, кто желал упасть".

По словам Евлаша, пришло время двигаться дальше, но своих дальнейших планов он не раскрыл.

Напомним, в марте 2024 года Илья Евлаш стал новым начальником службы связей с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Перед этим должность занимал Юрий Игнат.

Ранее Евлаш проходил службу в Командовании сухопутных войск в должности старшего офицера службы связей с общественностью.

Также он возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Евлаш также занимал должность спикера восточной группировки войск ВСУ.

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