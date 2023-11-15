Икона "Питтсбурга" с выездным хет-триком и ассистом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео
Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали капитана "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Центрфорвард пенсильванцев стал главным героем противостояния с "Коламбусом" (5:3) на выезде. Лидер "Пингвинз" забросил три шайбы и ассистировал Генцелу во втором периоде.
Именно Кросби открыл счет в дебюте встречи. Он сыграл во втором темпе атаки, поразив ворота "Блю Джекетс" с острого угла. Снова за дело капитан "Питтсбурга" взялся в третьей 20-минутке, когда цифры на табло были равными – 3:3.
Сначала Кросби сыграл в касание перед воротами после выверенной передачи Карлссона. На последней же минуте центрфорвард гостей отправил шайбу в пустую рамку, когда "Коламбус" выпустил шестого полевого. Статистика канадца в новом сезоне – 10 голов, 9 передач (12 матчей).
В тройку звезд вечера также попали вингер "Виннипега" Кайл Коннор и голкипер "Вашингтона" Чарли Линдгрен. Первый дополнил дубль против "Нью-Джерси" ассистом (6:3). Вратарь выполнил 35 сэйвов с шатаутом против "Вегаса" (3:0).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне "Эдмонтон" и "Колорадо" одержали разгромные победы в регулярке НХЛ.
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