IKEA окончательно закрывает свои магазины в России

Шведская компания по продаже мебели IKEA завершает свою работу в России. В понедельник, 15 августа, завершилась финальная распродажа товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.
Начиная с 16 августа магазины IKEA в России останутся закрытыми и будут еще некоторое время работать только на выдачу оформленных заказов, на возврат и обмен товаров, которые были проданы в ходе финальной распродажи.
Стоит заметить, что IKEA еще в июне заявила о закрытии своего бизнеса в России из-за вторжения войск РФ на территорию Украины.
Напомним, ранее стало известно, что компания Coca-Cola HBC, которая является крупнейшим дистрибьютором напитков компании в РФ, объявила о прекращении продаж на территории России.
Также мы писали, что около 59 западных компаний, которые ранее заявили о выходе из РФ, продолжают работать на российском рынке и поддерживать свои продукты.
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