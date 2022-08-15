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IKEA окончательно закрывает свои магазины в России

Фото: IKEA окончательно закрывает свои магазины в России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Шведская компания по продаже мебели IKEA завершает свою работу в России. В понедельник, 15 августа, завершилась финальная распродажа товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.

Начиная с 16 августа магазины IKEA в России останутся закрытыми и будут еще некоторое время работать только на выдачу оформленных заказов, на возврат и обмен товаров, которые были проданы в ходе финальной распродажи.

Стоит заметить, что IKEA еще в июне заявила о закрытии своего бизнеса в России из-за вторжения войск РФ на территорию Украины.

Напомним, ранее стало известно, что компания Coca-Cola HBC, которая является крупнейшим дистрибьютором напитков компании в РФ, объявила о прекращении продаж на территории России.

Также мы писали, что около 59 западных компаний, которые ранее заявили о выходе из РФ, продолжают работать на российском рынке и поддерживать свои продукты.

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