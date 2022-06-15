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IKEA окончательно уходит с российского рынка. Продают все фабрики и сокращают сотрудников

Фото: Шведский производитель мебели IKEA (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Компания IKEA продаст все свои российские фабрики и сократит штат сотрудников на собственных производствах. Такое решение было принято, поскольку шведский производитель мебели не видит возможности возобновить продажи в РФ в обозримом будущем.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

Как известно, в России находится четыре фабрики IKEA (в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях). Все они будут проданы.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ближайшее время компания организует распродажу оставшигося товара со складов - его предложат сотрудникам и клиентам.

Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения в Украину на территории РФ функционировали 17 магазинов IKEA, в которых работали 15 тыс. сотрудников.

Как известно, шведская компания приостановила все производственные операции в РФ еще 3 марта. Кроме того, компания пожертвовала 20 млн евро украинцам и приостановила экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них.

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Российская ФедерацияIKEA