IKEA окончательно уходит с российского рынка. Продают все фабрики и сокращают сотрудников

Как известно, в России находится четыре фабрики IKEA (в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях). Все они будут проданы.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Учитывая это, мы не видим возможности возобновить продажи в ближайшем будущем", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ближайшее время компания организует распродажу оставшигося товара со складов - его предложат сотрудникам и клиентам.