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IKEA остаточно йде з російського ринку. Продають всі фабрики і скорочують співробітників

Фото: шведський виробник меблів IKEA (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Компанія IKEA продасть всі свої російські фабрики і скоротить штат співробітників на власних виробництвах. Таке рішення було прийнято, оскільки шведський виробник меблів не бачить можливості відновити продажі в РФ в осяжному майбутньому.

Про це повідомили в прес-службі компанії, передає РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Як відомо, в Росії знаходиться чотири фабрики IKEA (в Ленінградській, Кіровській і Новгородській областях). Всі вони будуть продані.

"За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами і ланцюгами поставок по всьому світу сильно погіршилася. З огляду на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також найближчим часом компанія організовує розпродаж решти товару зі складів - його запропонують співробітникам і клієнтам.

Варто відзначити, що до повномасштабного вторгнення в Україну на території РФ функціонували 17 магазинів IKEA, в яких працювали 15 тис. співробітників.

Як відомо, шведська компанія призупинила всі виробничі операції у РФ ще 3 березня. Крім того, компанія пожертвувала 20 млн євро українцям і призупинила експорт та імпорт в Росію і Білорусь і з них.

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Російська ФедераціяIKEA