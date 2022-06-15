IKEA остаточно йде з російського ринку. Продають всі фабрики і скорочують співробітників

Компанія IKEA продасть всі свої російські фабрики і скоротить штат співробітників на власних виробництвах. Таке рішення було прийнято, оскільки шведський виробник меблів не бачить можливості відновити продажі в РФ в осяжному майбутньому.

Про це повідомили в прес-службі компанії, передає РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

Як відомо, в Росії знаходиться чотири фабрики IKEA (в Ленінградській, Кіровській і Новгородській областях). Всі вони будуть продані.

"За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами і ланцюгами поставок по всьому світу сильно погіршилася. З огляду на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також найближчим часом компанія організовує розпродаж решти товару зі складів - його запропонують співробітникам і клієнтам.