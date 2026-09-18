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ІКАО відповіла на лист України про ризики польотів у небі РФ, - Сибіга

14:17 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Валерія Абабіна
Фото: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com andrij.sybiha)

Міжнародна організація цивільної авіації офіційно відповіла на лист України про ризики польотів у небі РФ. У Києві закликали авіакомпанії та страховиків піти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно відповіла на лист України щодо ризиків продовження польотів у повітряному просторі Росії. За словами Сибіги, Україна вдячна за те, що організація донесла до всіх держав-членів чітку позицію з цього питання.

Міністр наголосив, що Україна підтверджує відданість захисту цивільної авіації - саме це від початку повномасштабного вторгнення роблять Сили оборони, перехоплюючи російські дрони та ракети. За його словами, ця загроза поширюється далеко за межі України й регулярно порушує повітряний рух країн НАТО.

Сибіга підкреслив, що навмисно тероризує повітряний простір і цивільне населення саме Росія - регулярними ракетними обстрілами та інцидентами з дронами.

Захист цивільної авіації та безпека повітряного простору мають залишатися спільною відповідальністю, зазначив він. Міжнародні авіакомпанії, страховиків та інші авіаційні компанії міністр закликав серйозно поставитися до загроз і припинити операції в Росії.

Нагадаємо, 2 вересня Україна офіційно попередила ІКАО про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії. Тоді Сибіга заявив, що небо РФ стає дедалі небезпечнішим через ескалацію війни, і закликав усіх його уникати.

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