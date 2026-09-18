ІКАО відповіла на лист України про ризики польотів у небі РФ, - Сибіга

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно відповіла на лист України щодо ризиків продовження польотів у повітряному просторі Росії. За словами Сибіги, Україна вдячна за те, що організація донесла до всіх держав-членів чітку позицію з цього питання.

Міністр наголосив, що Україна підтверджує відданість захисту цивільної авіації - саме це від початку повномасштабного вторгнення роблять Сили оборони, перехоплюючи російські дрони та ракети. За його словами, ця загроза поширюється далеко за межі України й регулярно порушує повітряний рух країн НАТО.

Сибіга підкреслив, що навмисно тероризує повітряний простір і цивільне населення саме Росія - регулярними ракетними обстрілами та інцидентами з дронами.

Захист цивільної авіації та безпека повітряного простору мають залишатися спільною відповідальністю, зазначив він. Міжнародні авіакомпанії, страховиків та інші авіаційні компанії міністр закликав серйозно поставитися до загроз і припинити операції в Росії.