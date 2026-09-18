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ИКАО ответила на письмо Украины о рисках полетов в небе РФ, - Сибига

14:17 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерия Абабина
Фото: Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com andrij.sybiha)

Международная организация гражданской авиации официально ответила на письмо Украины о рисках полетов в небе РФ. В Киеве призвали авиакомпании и страховщиков уйти из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига .

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально ответила на письмо Украины о рисках продления полетов в воздушном пространстве России. По словам Сибиги, Украина благодарна за то, что организация донесла до всех государств-членов четкую позицию по этому вопросу.

Министр подчеркнул, что Украина подтверждает приверженность защите гражданской авиации – именно это с начала полномасштабного вторжения делают Силы обороны, перехватывая российские дроны и ракеты. По его словам, эта угроза распространяется за пределы Украины и регулярно нарушает воздушное движение стран НАТО.

Сибига подчеркнул, что намеренно терроризирует воздушное пространство и гражданское население именно Россия – регулярными ракетными обстрелами и инцидентами с дронами.

Защита гражданской авиации и безопасность воздушного пространства должна оставаться общей ответственностью, отметил он. Международные авиакомпании, страховщики и другие авиационные компании министр призвал серьезно отнестись к угрозам и прекратить операции в России.

Напомним, 2 сентября Украина официально предупредила ИКАО об опасности полетов в воздушном пространстве России. Тогда Сибига заявил, что небо РФ становится все более опасным из-за эскалации войны и призвал всех его избегать.

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