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ІКАО розгляне справу MH17 проти РФ за поданням Австралії та Нідерландів

Фото: ІКАО підтримала слухання у справі про катастрофу рейсу МН17 (nos.nl photo ANP)
Автор: Володимир Костирін

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) підтримала ініційоване Австралією та Нідерландами подання проти РФ та підтримала слухання справи про збитий малайзійський "Боїнг" MH17 у 2014 році в небі над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Глава нідерландського МЗС назвав рішення про розгляд справи "важливим кроком на шляху до встановлення істини, справедливості та відповідальності".

"Разом з Австралією ми продовжимо робити все, що в наших силах, щоб допомогти близьким 298 жертв рейсу MH17", - написав він.

фото: twitter.com/WBHoekstra

В Австралії заявили, що РФ несе відповідальність відповідно до міжнародного права, і що передача цієї справи в ІКАО стане кроком вперед на згадку про жертви, серед яких 38 австралійців, передає Reuters.

ІКАО підтвердила свою юрисдикцію для розгляду цього питання на засіданні 17 березня, йдеться у письмовій заяві міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг.

"Це рішення є важливим кроком у наших колективних зусиллях щодо притягнення до відповідальності винних у цьому жахливому акті насильства", - сказав Вонг.

Пасажирський літак було збито ракетою класу "земля-повітря" російського виробництва над окупованою територією на Донеччині. В результаті загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року суд Гааги поінформував про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною у справі МН17.

Також суд ухвалив, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук" з території окупованого населеного пункту Первомайське в Донецькій області.

Слідчі 8 лютого вказали, що мають переконливі докази того, що російський диктатор Путін особисто схвалив постачання ЗРК "Бук-М1" до України у 2014 році.

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MH17