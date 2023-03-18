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ІКАО рассмотрит дело MH17 против РФ по представлению Австралии и Нидерландов

Фото: ІКАО поддержала слушание по делу о крушении рейса МН17 (nos.nl photo ANP)
Автор: Владимир Костырин

Международная организация гражданской авиации (ІКАО) поддержала инициированное Австралией и Нидерландами представление против РФ и поддержала слушание дела о сбитом малайзийском "Боинге" MH17 в 2014 году в небе над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.

Глава нидерландского МИД назвал решение о рассмотрении дела "важным шагом на пути к установлению истины, справедливости и ответственности".

"Вместе с Австралией мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы помочь близким 298 жертв рейса MH17", - написал он.

фото: twitter.com/WBHoekstra

В Австралии заявили, что РФ несет ответственность в соответствии с международным правом, и что передача этого дела в ИКАО станет шагом вперед в память о жертвах, среди которых 38 австралийцев, передает Reuters.

ИКАО подтвердила свою юрисдикцию для рассмотрения этого вопроса на заседании 17 марта, говорится в письменном заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Это решение является важным шагом в наших коллективных усилиях по привлечению к ответственности виновных в этом ужасающем акте насилия", - сказал Вонг.

Пассажирский самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух" российского производства над оккупированной территорией в Донецкой области. В результате погибли все 298 человек, находящиеся на борту.

Напомним, в ноябре 2022 года суд Гааги проинформировал о фальсификации доказательств, предоставленных российской стороной по делу МН17.

Также суд постановил, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук" с территории оккупированного населенного пункта Первомайское в Донецкой области.

Следователи 8 февраля указали, что имеют убедительные доказательства того, что российский диктатор Путин лично одобрил поставку ЗРК "Бук-М1" в Украину в 2014 году.

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MH17