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Подоляк об инициативе переговоров РФ: пытаются затормозить военную помощь Украине

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 11:32
Подоляк об инициативе переговоров РФ: пытаются затормозить военную помощь Украине Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россия разговорами о мирных переговорах пытается отвлечь внимание от мобилизации, накоплению сил и затормозить передачу военной помощи Украине. На самом деле в Кремле в них не заинтересованы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, очевидно, что "переговорные инициативы" - способ отвлечь внимание от подготовки последующих актов агрессии.

"Во-первых, РФ маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов. Во-вторых, пытается затормозить военную помощь Украине, передачу танков, ракет. Никогда не слушайте", - написал он.

Как сообщалось, в Институте изучения войны заявили, что россияне пытались манипулировать темой переговоров в декабре 2022 года, чтобы задержать поставки западных танков и подготовиться к новому большому наступлению.

Напомним, недавно в российском МИДе захотели прямых переговоров с Украиной и без посредников.

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