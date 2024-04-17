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В Німеччині виявили понад 150 українських дітей, яких депортувала РФ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські правоохоронці встановили на території Німеччини 161 українську дитину. Їх всіх викрали російські загарбники, депортувавши до Білорусі чи РФ.

Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції України в Facebook.

"Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів РФ, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до РФ та Білорусі", - сказав він. 

Депортація українських дітей

З початку жорстокої агресії Росії проти України, депортація українських дітей на окуповані території Криму, до Білорусі та віддалених регіонів РФ стала жахливою реальністю. Ці безчинства не лишилися безкарними: Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за злочини, пов'язані з незаконною депортацією українських дітей.

Нещодавно Україна здобула перемогу, звільнивши дев'ятьох дітей, яких на окупованих територіях примушували відвідувати російські школи та піддавали жорсткій проросійській пропаганді.

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