В Германии обнаружили более 150 украинских детей, депортированных РФ

Депортация украинских детей

С начала жестокой агрессии России против Украины, депортация украинских детей на оккупированные территории Крыма, в Беларусь и отдаленные регионы РФ стала ужасной реальностью. Эти беспределы не остались безнаказанными: Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за преступления, связанные с незаконной депортацией украинских детей.

Недавно Украина одержала победу, освободив девять детей, которых на оккупированных территориях заставляли посещать российские школы и подвергали жесткой пророссийской пропаганде.

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