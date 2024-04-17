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В Германии обнаружили более 150 украинских детей, депортированных РФ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские правоохранители установили на территории Германии 161 украинского ребенка. Их всех похитили российские захватчики, депортировав в Беларусь или РФ.

Об этом заявил глава Нацполиции Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в Facebook.

"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений РФ, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Беларусь", - сказал он.

Депортация украинских детей

С начала жестокой агрессии России против Украины, депортация украинских детей на оккупированные территории Крыма, в Беларусь и отдаленные регионы РФ стала ужасной реальностью. Эти беспределы не остались безнаказанными: Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за преступления, связанные с незаконной депортацией украинских детей.

Недавно Украина одержала победу, освободив девять детей, которых на оккупированных территориях заставляли посещать российские школы и подвергали жесткой пророссийской пропаганде.

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