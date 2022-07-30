Партизаны повредили железную дорогу в оккупированной Луганской области, - ОВА

Украинские партизаны на оккупированной территории Луганской области продолжают наносить ущерб россиянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.
Гайдай сообщил, что украинские партизаны сожгли распределительную коробку управления железнодорожной дорогой.
Событие случилось возле города Сватово и это позволило сделать невозможным управление светофорами, переездами. Также по его словам, от нее зависит и само питание железной дороги.
"Раньше орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов на фронт. Раньше…", - сказал Гайдай.
Напомним, что ранее ВСУ нанесли удар в глубокий тыл Луганской области. Оккупанты потеряли несколько составов и командный центр.
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