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Партизани пошкодили залізницю в окупованій Луганській області, - ОВА

Фото: В окупованій Луганській області працюють партизани на залізничних дорогах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Українські партизани на окупованій території Луганській області продовжують завдавати шкоди росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Гайдай повідомив, що українські партизани спалили розподільчу коробку керування залізничною дорогою.

Подія трапилася біля міста Сватове і це дозволило унеможливити керування світлофорами, переїздами. Також за його словами, від неї залежить і саме живлення залізниці.

"Раніше орки використовували Луганську залізницю для підвезення боєприпасів на фронт. Раніше…", - сказав Гайдай.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ завдали удар в глибокий тил Луганської області. Окупанти втратили кілька складів та командний центр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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