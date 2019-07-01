Ігуаїн і ще четверо футболістів покинули "Челсі"

Фото: Гонсало Ігуаїн (chelseafc.com)

У футболістів закінчилися контракти з клубом

Лондонський "Челсі" оголосив про відхід з команди п'ятьох футболістів. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

У зв'язку із закінченням строків контрактів склад "синіх" покинули нападник Гонсало Ігуаїн, голкіпери Роберт Грін і Едуарду Карвалью, а також захисники Кайл Скотт і Гері Кейхілл.

Аргентинський форвард повернувся в туринський "Ювентус". Ігуаїн не зумів переконати "синіх" в доцільності активації пункту з викупу, попри заборону підписувати нових гравців. Першу половину минулого сезону він провів також на правах оренди в "Мілані".

Грін завершив кар'єру футболіста. Кейхілл, Едуарду і Скотт будуть шукати собі нові команди.

"Челсі" минулого сезону посів третє місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, а також виграв Лігу Європи.