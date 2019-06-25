"Челси" получил разрешение на переговоры с потенциальным тренером

Фото: Фрэнк Лэмпард (dcfc.co.uk)

Лондонцы вскоре могут получить нового наставника

"Дерби Каунти" разрешил "Челси" вести переговоры с главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом. Об этом информирует пресс-служба на официальном сайте клуба.

"Учитывая приближающуюся предсезонную подготовку у обоих клубов, надеемся, что сторонам удастся быстро завершить переговоры. Клуб в дальнейшем не намерен делать заявлений на данную тему", - говорится в сообщении.

Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018. Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

В прошедшем сезоне "Челси" занял 3 место в чемпионате Англии. Команду возглавлял Маурицио Сарри, который 16 июня он ушел в "Ювентус".

Напомним, бывший вратарь "Челси" Петр Чех получил должность в структуре клуба.