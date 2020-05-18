Без игрушек, ковров и полотенец: в Минздраве предложили условия работы детсадов

В Минздраве вынесли на общественное обсуждение условия работы детсадов
Минздрав опубликовал предложений по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена (ЕВИ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), а также работы учреждений дошкольного образования. Министерство предоставило список условий.
Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки Украины (МОН) со ссылкой на распоряжение Главного санитарного врача Украины.
На период карантина запрещается использовать:
По уборке помещения в Минздраве предлагают дезинфекцию поверхностей не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания занятий; влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих (в конце смены) средств не реже, чем каждые 2 часа и сразу после окончания рабочего дня/смены; проветривание помещений в течение не менее 15 минут перед открытием и поочередное проветривание комнат в течение дня.
Напомним, Кабинет министров Украины 20 мая примет рамочное решение по дате открытия детских дошкольных учреждений, но работа детсадов будет восстановлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
Автор: Анастасия Рокитна