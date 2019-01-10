Игрок сборной Украины согласился перейти в "Рому"

Фото: Руслан Малиновский (ffu.ua)

Переход планируют осуществить в летнее трансферное окно

Полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский дал согласие на переход в итальянскую "Рому". Как информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб и игрок достигли согласия по поводу перехода.

Футболиста устраивают предложенные римским клубом условия. Переход планируют осуществить в летнее трансферное окно.

Кроме того, технический директор "Генка" Димитри де Конде в комментарии Tele Radio Stereo подтвердил, что Малиновский не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

"Генк" оценивает игрока в 12 млн евро.

В текущем сезоне 25-летний украинец провел 31 матч за бельгийскую команду и забил 11 мячей при 10 голевых передачах.

Напомним, презентацию украинского нападающего Евгения Селезнева в качестве игрока "Малаги" перенесли из-за определенных разногласий испанского клуба с турецким "Акхисаром Белидие".