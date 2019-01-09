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Представление Селезнева в качестве игрока "Малаги" перенесли

Новости » Спорт    09.01.2019 - 17:32
Представление Селезнева в качестве игрока "Малаги" перенесли
Фото: Евгений Селезнев (akhisarspor.com.tr)

Презентация футболиста отложена из-за разногласий с "Акхисаром"

Представление украинского нападающего Евгения Селезнева в качестве игрока "Малаги" откладывается. По информации La Opinion de Malaga, презентацию футболиста перенесли на завтра, 10 января, из-за определенных разногласий испанского клуба с турецким "Акхисаром Белидие".

В клубе надеются, что 33-летний игрок сможет принять участие в ближайшем матче с "Сарагосой", который состоится 13 января.

Ранее сообщалось, что Селезнев, прибывший в Малагу 5 января, успешно прошел медосмотр. Контракт будет подписан до конца сезона с возможностью пролонгации еще на два года.

Напомним, Евгений Селезнев был близок к переходу в стамбульский "Галатасарай".

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