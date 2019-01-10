Гравець збірної України погодився перейти в "Рому"

Фото: Руслан Малиновський (ffu.ua)

Перехід планують здійснити в літнє трансферне вікно

Півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський дав згоду на перехід в італійську "Рому". Як інформує сайт журналіста Джанлуки Ді Марція, клуб і гравець досягли згоди з приводу переходу.

Футболіста влаштовують запропоновані римським клубом умови. Перехід планують здійснити в літнє трансферне вікно.

Крім того, технічний директор "Генка" Дімітрі де Конде в коментарі Tele Radio Stereo підтвердив, що Малиновський не покине клуб в зимове трансферне вікно.

"Генк" оцінює гравця в 12 млн євро.

У поточному сезоні 25-річний українець провів 31 матч за бельгійську команду і забив 11 м'ячів при 10 гольових передачах.

Нагадаємо, презентацію українського нападаючого Євгена Селезньова як гравця "Малаги" перенесли через певні розбіжності іспанського клубу з турецьким "Акхісар Белідіе".