Игрок сборной Украины отказался продлевать контракт со своим клубом

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отказался продлевать соглашение с "Генком" и собирается летом покинуть бельгийскую команду. Об этом сообщил агент 26-летнего украинского футболиста Сергей Серебренников изданию Nieuwsblad.be.

Он отметил, что Руслан провел хорошее время в "Генке", но он достиг возраста, в котором считает себя готовым к шагу вперед. Футболист хотел бы продолжить свою карьеру в чемпионатах Англии или Италии, и рассчитывает на трансфер в это межсезонье.

Действующее соглашение украинца с "Генком" прописан до 2022 года. Клуб отказывается отпускать его менее, чем за 10 млн евро.

Интерес к Малиновскому проявляют ряд итальянских клубов серии А - "Аталанты", "Сампдории", а также "Наполи".

В чемпионате Бельгии сезона 2018/2019 Малиновский провел 37 матчей, забил 13 голов, отдал 11 голевых передач.