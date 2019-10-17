Игрок сборной Украины Малиновский вошел в сборную недели Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в символическую сборную по итогам игровой недели квалификации Евро-2020 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается Twitter организации.

Хавбек в матче с командой Литвы (2:0) оформил дубль, а с Португалией (2:1) сыграл полную встречу.

Также в команду недели вошли вратарь Мерт Гюнок (Турция), защитники Мерих Демирал (Турция), Андрей Семенов (Россия) и Рогви Бальдвинссон (Фарерские острова), хавбеки Эран Захави (Израиль), Денис Черышев (Россия) и Джон Макгинн (Шотландия), а также форварды Роберт Левандовски (Польша), Харри Кейн (Англия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).

Благодаря победе над действующими чемпионами Европы команда Андрея Шевченко досрочно вышла на Евро-2020.

Кроме того, сборная Украины может попасть в первую корзину при жеребьевке чемпионата Европы 2020 года. Для этого "сине-желтым" достаточно набрать одно очко в заключительном поединке отбора Евро-2020 с Сербией, который пройдет 17 ноября в Белграде.

Досрочные путевки на турнир также завоевали Бельгия, Италия, Россия, Польша и Испания.