Игрок "Барселоны" стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов

Полузащитник каталонской "Барселоны" Ансу Фати установил рекорд Лиги чемпионов, став самым молодым автором гола в истории главного клубного турнира. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Вингер принес своей команде победу над "Интером" (2:1). Он вышел на поле на 85 минуте матча, заменив Карлеса Переса, а уже через минуту забил свой дебютный мяч в турнире.

На момент гола Фати было 17 лет и 40 дней. Он превзошел достижение бывшего игрока "Олимпиакоса" Питера Офори-Куайе, который отличился в возрасте 17 лет и 195 дней в игре с "Русенборгом" в 1997 году - за пять лет до рождения Фати.

Ранее "Барселона" продлила контракт с Ансу до лета 2022 года с возможностью пролонгации сотрудничества ещё на два года.

Фате дебютировал за основную команду каталонцев в этом сезоне. Сейчас в его активе 12 матчей за "блаугранас" во всех турнирах и 3 гола.

Напомним, нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски вышел на первое место по голам за клуб в матчах Лиги чемпионов.