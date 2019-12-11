Гравець "Барселони" став наймолодшим автором гола в Лізі чемпіонів

На момент голу Фаті було 17 років і 40 днів
Півзахисник каталонської "Барселони" Ансу Фаті встановив рекорд Ліги чемпіонів, ставши наймолодшим автором гола в історії головного клубного турніру. Про це повідомляє прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Вінгер приніс своїй команді перемогу над "Інтером" (2:1). Він вийшов на поле на 85 хвилині матчу, замінивши Карлеса Переса, а вже за хвилину забив свій дебютний м'яч у турнірі.
He's... precocious.https://t.co/48THO1WDB6— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 11, 2019
На момент голу Фаті було 17 років і 40 днів. Він перевершив досягнення колишнього гравця "Олімпіакоса" Пітера Офорі-куай, який відзначився у віці 17 років і 195 днів в грі з "Русенборгом" у 1997 році - за п'ять років до народження самого Фаті.
Раніше "Барселона" продовжила контракт з Ансу до літа 2022 року з можливістю пролонгації співпраці ще на два роки.
Фаті дебютував за основну команду каталонців цього сезону. Наразі в його активі 12 матчів за "блаугранас" у всіх турнірах та 3 голи.
Нагадаємо, нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі вийшов на перше місце за голами за клуб в матчах Ліги чемпіонів. На рахунку 31-річного польського форварда стало 46 м'ячів. Завдяки цьому він обійшов Томаса Мюллера, який відзначився 43 голами в розіграшах даного турніру.