Гравець "Барселони" став наймолодшим автором гола в Лізі чемпіонів

Фото: Ансу Фаті (twitter.com/fcbarcelona)

На момент голу Фаті було 17 років і 40 днів

Півзахисник каталонської "Барселони" Ансу Фаті встановив рекорд Ліги чемпіонів, ставши наймолодшим автором гола в історії головного клубного турніру. Про це повідомляє прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Вінгер приніс своїй команді перемогу над "Інтером" (2:1). Він вийшов на поле на 85 хвилині матчу, замінивши Карлеса Переса, а вже за хвилину забив свій дебютний м'яч у турнірі.

На момент голу Фаті було 17 років і 40 днів. Він перевершив досягнення колишнього гравця "Олімпіакоса" Пітера Офорі-куай, який відзначився у віці 17 років і 195 днів в грі з "Русенборгом" у 1997 році - за п'ять років до народження самого Фаті.

Раніше "Барселона" продовжила контракт з Ансу до літа 2022 року з можливістю пролонгації співпраці ще на два роки.

Фаті дебютував за основну команду каталонців цього сезону. Наразі в його активі 12 матчів за "блаугранас" у всіх турнірах та 3 голи.

Нагадаємо, нападник мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі вийшов на перше місце за голами за клуб в матчах Ліги чемпіонів. На рахунку 31-річного польського форварда стало 46 м'ячів. Завдяки цьому він обійшов Томаса Мюллера, який відзначився 43 голами в розіграшах даного турніру.